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В торговом центре Тюмени пройдут пожарно-тактические учения

Общество, 18:59 26 ноября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

О проведении пожарно-тактических учений в торгово-развлекательном центре в Тюмени 27 ноября предупредили сотрудники регионального ГУ МЧС России.

Местом проведения учений, которые начнутся в 8 часов, станет один из городских ТРЦ на ул. Московский тракт. Помимо сотрудников подразделений Главного управления МЧС по Тюменской области, будет привлечена основная и специальная техника.

“Учения проходят в плановом режиме, с целью изучения характеристик объекта и совершенствования практических навыков сотрудников ведомства и профильных служб”, – сообщили в ведомстве.

Жителей и гостей областной столицы, просят сохранять спокойствие и учитывать информацию.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

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