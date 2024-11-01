В торговом центре Тюмени пройдут пожарно-тактические учения

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

О проведении пожарно-тактических учений в торгово-развлекательном центре в Тюмени 27 ноября предупредили сотрудники регионального ГУ МЧС России.

Местом проведения учений, которые начнутся в 8 часов, станет один из городских ТРЦ на ул. Московский тракт. Помимо сотрудников подразделений Главного управления МЧС по Тюменской области, будет привлечена основная и специальная техника.

“Учения проходят в плановом режиме, с целью изучения характеристик объекта и совершенствования практических навыков сотрудников ведомства и профильных служб”, – сообщили в ведомстве.

Жителей и гостей областной столицы, просят сохранять спокойствие и учитывать информацию.