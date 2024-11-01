98 жителей Тюменской области пострадали от рук мошенников за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

98 жителей региона пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю в Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

Общая сумма похищенных денег превысила 30 млн рублей.

Наибольшая сумма составила 3,9 млн рублей. Эти деньги неизвестный похитил в ходе переписки в мессенджере Telegram под предлогом проверки персональных данных. Жительница областного центра сама перевела средства через банкомат на банковские счета злоумышленников. О том, что в отношении нее совершают мошеннические действия не подозревала.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Организован надзор за ходом и результатами расследования.