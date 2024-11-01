Делегация Тюменской области приняла участие во всероссийском слете студотрядов в Москве

| Фото: Студенческие отряды Тюменской области | Фото: Студенческие отряды Тюменской области

Делегация Тюменской области приняла участие в юбилейном Всероссийском слете студенческих отрядов в Москве, сообщает информационный центр правительства региона.

Мероприятие собрало 12 тыс. 500 студентов со всей страны. Регион представили 54 человека, среди которых участники конкурса профмастерства. Дмитрий Фролкин занял второе место в компетенции "Бармен". Олег Поляков в составе команды Уральского федерального округа по мини-футболу завоевал четвертое место в спартакиаде. Даниэль Барган и Ольга Светличная попробовали свои силы в конкурсе среди отрядов проводников.

На круглом столе для студенческих медицинских отрядов, который прошел в Госдуме, был отмечен Тюменский государственный медицинский университет. Он вошел в топ-5 вузов, лидирующих в организации деятельности студенческих медицинских отрядов. На территории университета открылся первый в стране тематический мурал.

В рамках открытия слета в Кремле состоялась выставка, на которой отметили Тюменскую область за проведение регионального карьерного форума "Труд крут".

В 2024 году Российские студенческие отряды отмечают сразу два юбилея: 65 лет студенческому отрядному движению в стране и 20 лет с момента создания МООО "Российские Студенческие отряды".