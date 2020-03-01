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В середине недели в Тюмень придет кратковременное похолодание

Общество, 09:29 30 марта 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Похолодание до минус 1 градуса ожидается в Тюмени в середине недели.

По данным центра Фобос, в начале недели регион согреет теплый воздух, отступающий с Русской равнины, дневная температура будет повышаться до плюс 8. Но затем сюда вместе с облаками и осадками придет похолодание.

В Тюмени 30 и 31 марта ожидается до плюс 8 градусов, переменная облачность.

1 апреля столбики термометров днем поднимутся до плюс 7 градусов, однако уже ночью начнется понижение температуры воздуха до минус 1 градуса.

2 апреля дневная температура воздуха не поднимется выше плюс 4.

А уже с 3 апреля вновь начнется потепление. В этот день синоптики прогнозируют до плюс 9 градусов днем.

В выходные, 4 и 5 апреля, дневная температура воздуха будет достигать плюс 12 градусов.

Любовь Голышева

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