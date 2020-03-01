В середине недели в Тюмень придет кратковременное похолодание
Похолодание до минус 1 градуса ожидается в Тюмени в середине недели.
По данным центра Фобос, в начале недели регион согреет теплый воздух, отступающий с Русской равнины, дневная температура будет повышаться до плюс 8. Но затем сюда вместе с облаками и осадками придет похолодание.
В Тюмени 30 и 31 марта ожидается до плюс 8 градусов, переменная облачность.
1 апреля столбики термометров днем поднимутся до плюс 7 градусов, однако уже ночью начнется понижение температуры воздуха до минус 1 градуса.
2 апреля дневная температура воздуха не поднимется выше плюс 4.
А уже с 3 апреля вновь начнется потепление. В этот день синоптики прогнозируют до плюс 9 градусов днем.
В выходные, 4 и 5 апреля, дневная температура воздуха будет достигать плюс 12 градусов.
Любовь Голышева