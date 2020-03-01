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Литературный конкурс "Корономонстр не пройдет" стартовал в Тюмени

Общество, 19:23 30 марта 2020

Централизованная городская библиотечная система во ВКонтакте | Фото: Централизованная городская библиотечная система во ВКонтакте

Литературный конкурс "Корономонстр не пройдет" для школьников Тюмени организовала писатель Наталья Корсак, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Конкурс проводится среди детей от 7 до 15 лет. Для участия необходимо написать захватывающую историю о борьбе с вирусом COVID-19. Его можно представить в виде монстра, насекомого или дыма, рассказать, откуда он появился, что делает, придумать героя или героев, которые ему противостоят и способны побороть.

Рассказ должен занимать не более листа А4. Работы принимаются с 30 марта по 10 апреля по адресу: Nnn1000000@yandex.ru с пометкой "на конкурс".

Имя победителя или нескольких призеров объявят 1 мая. Все интересные работы будут проиллюстрированы художниками и представлены в одной из библиотек города.

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# конкурсы , коронавирус , литература , творчество , школьники

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