Мастер-класс по сценической речи пройдет на платформе "Лучше дома"

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Мастер-класс по сценической речи проведет руководитель театра-студии "Май" Мария Будыкина 30 марта, начало в 18 часов, сообщают организаторы платформы "Лучше дома".

Спикер раскроет секреты дикции, интонации и работы с текстом профессиональных артистов. Мастер-класс по сценической речи организован в рамках проекта "Театральная лаборатория "Здесь Я" для детей 12-18 лет", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

Смотреть здесь. (12+)

Онлайн-концерт ЭММЫ М в проекте "Музыка на дом" на "Новом радио" начнется в 20 часов. ЭММА М ворвалась в эфиры радиостанций с песнями "Штрихкоды" и "Ракеты". Сильный голос, мощная энергетика, яркая внешность, глубокие тексты создают ее смелый, индивидуальный стиль "вне политики и моды".

Трансляция пройдет по ссылке. (12+)

Спектакль "Кроткая" зрители могут увидеть онлайн, начало в 21 час, здесь. Данный спектакль откроет неделю Достоевского МТЮЗ с актерами Игорем Гординым, Еленой Ляминой и Мариной Зубановой. Режиссер Ирина Керученко. "Кроткая" — это спектакль о страшном и сложном духовном пути двух человеческих душ, двух человеческих тел — бесприютных и одиноких, нуждающихся друг в друге бесконечно и гибнущих в этой близости, в этой ее невозможности. (16+)