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Прокуратура защитила жителей Тюменского района от агрессивных собак

Происшествия, 18:39 31 марта 2020

img.wikinut.com | Фото: img.wikinut.com

Проверку по факту нападения бездомных собак на жителей п. Боровский провела прокуратура Тюменского района, сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки установлено, что администрация района допускала дробление контрактов, заключенных с индивидуальным предпринимателем, на отлов животных без владельцев. В декабре 2019 года администрация заключила контракт на отлов лишь 10 животных, 24 января 2020 года - на отлов 29 животных.

Вместе с тем в Тюменском районе неоднократно замечено большое количество агрессивных собак. Родители учащихся Боровской школы выражали опасения за жизнь и здоровье своих детей.

Прокуратура района в адрес главы администрации Тюменского района внесла представление об устранении нарушений закона. Администрация района заключила контракт на отлов животных до конца 2020 года.

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# бродячие собаки , Тюменский район

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