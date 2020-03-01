Нетрезвый водитель попал в аварию в Ярковском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 30 марта. Авария произошла на 80-м км в Ярковском районе.

"Водитель автомобиля ВАЗ-21074 не выбрал безопасную скорость. На участке, где проводится ремонт дороги, он не справился с управлением и въехал в стоявшую машину ГАЗ-3102", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Получившего травму водителя "семерки" 1986 года рождения доставили в больницу. Его не госпитализировали. "Права управления транспортом не имеет. Находился в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, за сутки задержаны 22 нетрезвых водителя", – добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова