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Тюменцам предлагают принять участие в съемках мини-сериала "Я был дома"

Общество, 13:05 01 апреля 2020

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Ежедневный мини-сериал "Я был дома" запустили команды мультицентров "Моя территория" из Тюмени, Тобольска и Ишима, сообщает пресс-служба учреждения.

Они снимают короткие видеоистории о том, как проходят их будние дни, какие дела ими совершаются, как строится работа на удаленке. По словам руководителя мультицентра "Моя территория" Марии Федоренко, любой желающий может принять участие в съемке фильма.

"Мы делаем с десяток, а то и больше дел каждый день, так почему бы не поделиться этим? Уверены, нас ждут самые необычные знакомства, совместные проекты и создание еще большего количества полезного контента", - рассказала она.

Участники могут снять 20-30-секундное видео о том, из каких занятий состоит день в период самоизоляции. Снятые видеоматериалы необходимо отправить в директ Instagram-аккаунта @moyaterritoriya. Увидеть сериал со своим участием можно будет в stories аккаунта.

Напомним, что в связи с режимом повышенной готовности работает площадка "Лучше дома". Виртуальную программу формируют мультицентры "Контора пароходства" и "Моя территория", театральный центра "Космос", Студенческий центр Тюменской области, "Медиаполис", команда Интеллектуального движения Тюменской области. На платформе также представлена подборка проектов, онлайн-событий учреждений культуры (репетиций, читок пьес, встреч с художниками и писателями), вузов, ссузов, выборка онлайн контента России и мира.

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# видео , дом

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