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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы могут рассказать, чем занимаются в изоляции, и получить приз

Общество, 14:11 31 марта 2020

moi-portal.ru

Окружной конкурс сетевого контента #ПокаДома проходит в Тюменской области с 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Его проводит рабочая группа по созданию дополнительного образовательного и развивающего контента в соответствии с поручением полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Участвовать могут жители региона в возрасте 7-13 лет, 14-25 лет, 25-50 лет и старше 50 лет. Задача - показать, как и что можно сделать, находясь дома: от генеральной уборки до освоения новых навыков. Это могут быть лайфхаки, воплощение интересных идей, творческие работы любого жанра. Особый акцент - на советы для жизни в условиях самоизоляции.

Разместить свои посты и видео длительностью до 90 секунд можно в аккаунтах Вконтакте, Instagram или Tik-Tok. Сопроводить работы нужно хэштегами #ПокаДома #оставайсядома #лучшедома. Также ссылку на пост можно направить на электронную почту: konkursurfo@yandex.ru.

Самые интересные рабочая группа конкурса разместит на сайте полпреда президента в Уральском федеральном округе.

6 апреля подведут итоги зрительского голосования - какие работы получили больше всего лайков. Обладатели призовых мест в каждой возрастной группе получат подписку на лучшие видеопорталы, образовательные платформы, магазины электронных книг, а также возможностью сотрудничать с ведущими производителями медиаконтента.

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# конкурс , самоизоляция

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