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Подросток пострадал в ДТП на улице Федюнинского в Тюмени

Происшествия, 12:28 01 апреля 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюменской области | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюменской области

Подросток 2005 года рождения пострадал в аварии в районе дома № 43 на ул. Федюнинского в Тюмени 31 марта.

ДТП произошло примерно в 21 час. "Автомобиль Mitsubishi, водитель которого не выдержал безопасную дистанцию, въехал в заднюю часть машины Chevrolet", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пострадал пассажир Chevrolet – подросток 2005 года рождения. По предварительным данным, у него ушиб и ссадина.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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