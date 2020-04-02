Тюменские ученые получили гранты Российского научного фонда

| Фото: www.informio.ru | Фото: www.informio.ru

Ученые ТюмГУ получили гранты Российского научного фонда по итогам четырех конкурсов, включая конкурсы, которые проводились в соответствии с поручениями Владимира Путина по результатам встречи с учеными в мае 2019 года. По данным управления стратегических коммуникаций вуза, особенностью выигранных проектов будут междисциплинарные подходы и участие в их выполнении партнерских организаций.

Один проект будет выполнен силами совместной ("зеркальной") лаборатории биологической защиты растений ТюмГУ и Всероссийского института защиты растений. Его тематика соответствует тематическому фокусу "Биологическая безопасность" Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ).

Два проекта будут выполнены на кафедре отечественной истории в Институте СоцГум ТюмГУ. В одном из них руководителем станет доцент Энди Бруно - NIU - Department of History , а сам проект будет отвечать тематическому фокусу "Человек в Арктике" НОЦ, с учетом исторической ретроспективы.

Победители конкурса: "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) президента Российской Федерации" (междисциплинарные проекты) - проект "Эколого-генетические основы скрининга биоресурсов насекомых и клещей для биологического контроля вредителей" (научный руководитель - ведущий научный сотрудник Института X-BIO ТюмГУ Александр Хаустов). Научный руководитель "зеркального" проекта из Всероссийского института защиты растений (Санкт-Петербург)- заведующий лабораторией биологической защиты растений Наталья Белякова.

Конкурс "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) президента Российской Федерации" (ведущие ученые) - проект "Воображаемый антропоцен: производство и трансферы знания об окружающей среде в Западной Сибири в XX-XXI вв. (научный руководитель проекта - доцент кафедры истории Университета Северного Иллинойса (США) Энди Бруно).

Конкурс "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами" - проект "Институциональные и неинституциональные ритуалы в структуре позднесоветского общества (1956-1985)" (научный руководитель проекта доцент кафедры отечественной истории СоцГум ТюмГУ Александр Фокин).