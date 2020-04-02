Тюменские огнеборцы потушили пожар в ремонтном цехе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Тюменские огнеборцы справились с пожаром в большом ремонтном цехе на ул. Республики, 252, к. 10 в Тюмени 1 апреля.

Вызов поступил в 16 часов 50 минут.

Как рассказали корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, работали два звена газодымощащитной службы. В тушении задействовали пять единиц техники и 16 человек личного состава.

Пламя ликвидировали в 18 часов 35 минут.

Огонь повредил подсобное помещение и имущество на площади 40 кв. м. Пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

Инна Пахомова