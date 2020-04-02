Башенный кран загорелся на улице Судоремонтной в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Башенный кран загорелся на ул. Судоремонтная, 1а, стр. 7 в Тюмени 1 апреля.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 21 час 20 минут.

"Пламя повредило кабину крана на площади в три квадратных метра. В тушении огня задействовали девять человек личного состава, три единицы техники", – рассказали корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожар ликвидировали в 22 часа 38 минут. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова