Четырех человек спасли на пожаре тобольские огнеборцы
Четырех человек спасли огнеборцы на пожаре в восьмом микрорайоне в Тобольске 2 апреля.
Сообщение о пожаре поступило в 16 часов 11 минут. Загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома №21.
"В условиях сильного задымления работали два звена газодымозащитной службы. Из зоны опасных факторов спасли четырех человек. Никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.
Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 15 кв. метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Инна Пахомова