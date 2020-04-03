Четырех человек спасли на пожаре тобольские огнеборцы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Четырех человек спасли огнеборцы на пожаре в восьмом микрорайоне в Тобольске 2 апреля.

Сообщение о пожаре поступило в 16 часов 11 минут. Загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома №21.

"В условиях сильного задымления работали два звена газодымозащитной службы. Из зоны опасных факторов спасли четырех человек. Никто не пострадал. Пожар удалось быстро ликвидировать", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 15 кв. метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова