Короткое замыкание привело к четырем пожарам в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Короткое замыкание электропроводки стало причиной четырех пожаров в Тюменской области 2 апреля.

"Возгорания произошли в частном секторе. В Ялуторовске горели баня, дом и надворные постройки, в Заводоуковске – жилой дом. В одном из сел Заводоуковского городского округа огонь охватил деревянное строение", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Так, на ул. Зеленая в д. Соснино в Ялуторовском районе огонь повредил жилой дом по всей площади, надворные постройки. "Возгорание произошло в три часа ночи. Пожарные работали на подвозной воде, заправлялись на расстоянии трех километров от места происшествия", – добавил Александр Зубарев.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пламени не дали распространиться на соседние жилые дома и постройки. Пострадавших нет.

Инна Пахомова