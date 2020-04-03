В Тюмени продлили прием заявок на конкурс граффити "Мы рисуем МЧС!"

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Прием заявок на конкурс граффити на противопожарную тематику "Мы рисуем МЧС!" продлен до 1 июня.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Принять участие в конкурсе приглашают всех желающих. Главное условие – владеть техникой граффити.

Уже определены два места для нанесения рисунков. "На стене на территории главного управления на улице Максима Горького планируем отразить моменты работы пожарных и спасателей. На территории одного из подразделений в Тюмени есть башня – на ней должен появится рисунок, посвященный нашим ветеранам, в частности, участнику Великой Отечественной Войны, ветерану противопожарной службы Ивану Арсентьевичу Афанасьеву. Мы специально выбрали места, чтобы граффити могли видеть прохожие", – рассказал Александр Зубарев.

Райтеры должны прислать свое портфолио с указанием темы "Конкурс "Мы рисуем МЧС!", указав свои контактные данные, на электронную почту: oppgu@mail.ru. В ГУ МЧС России по Тюменской области выберут одного или нескольких авторов, им дадут задание, будет создан и принят эскиз. В итоге на стенах должны появится картины, как подчеркивает Александр Зубарев, понятные всем – от граффитчиков не требуют элементов кубизма или сюрреализма.

Украсить рисунками стены планируют летом. В региональном МЧС России хотят, чтобы граффити появились до 27 декабря – в этот день в РФ отмечают День спасателя.

Конкурс "Мы рисуем МЧС!" проводится в рамках Года 30-летия МЧС России и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Инна Пахомова