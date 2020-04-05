В Тюмени запускают новое оборудование для очистки сточных вод

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

В Тюмени запускают новое оборудование блока механической очистки сточных вод. Оно сможет задержать 70-85% мусора самых разных размеров вплоть до мелких включений, рассказали специалисты водоканала.

Пять решеток нового типа установят на очистных сооружениях Тюмени в 2020 году. Одна из них станет резервом, остальные будут в постоянной работе.

Всего же после реконструкции цеха очистки стоков его мощность увеличится с 220 до 260 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Кроме того, повысится качество очистки.

Работы идут в рамках концессионного соглашения, который заключили правительство Тюменской области, администрация Тюмени и "Росводоканал".

До 2024 года построят третий блок аэротенков, дополнительные вторичные отстойники, здание дисковых фильтров - блок доочистки, а также внедрят технологии, которые будут препятствовать распространению неприятных запахов, сообщает "Тюменская область сегодня".