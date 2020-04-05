Врачи МСЧ "Нефтяник" провели уникальную операцию пациенту с фронтитом

Врачи медико-санитарной части "Нефтяник" в Тюмени помогли пятидесятилетнему мужчине, который обратился с жалобами на сильную головную боль, сообщает пресс-служба учреждения.

Пациента направили на консультацию к оториноларингологу и выполнили компьютерную томограмму. На основании высокотехнологичного обследования специалисты выставили диагноз "хронический фронтит". При этой патологии лобные пазухи воспаляются, в них в избытке образуются выделения.

Пациенту выполнили операцию по вскрытию лобных пазух. В классической хирургии для удаления гноя, очищения полости и введения медикаментов сверлится отверстие в лобной кости. Но хирурги МСЧ "Нефтяник" применяют для этих целей эндоскопическую методику – заводят хирургические инструменты через нос, под навигационным контролем. В лор-хирургии это считается самой сложной операцией.

"Такой подход минимизирует операционную травму и риск для пациента, исключает повреждения глазницы и вероятность проникновения в полость черепа и, к тому же, обладает хорошим косметическим эффектом – после малоинвазивного вмешательства на лице пациента не остается шрамов", - рассказал заведующий отделением оториноларингологии клиники "Нефтяник" Алексей Володеев. Именно он вместе с врачом-оториноларингологом клиники Александрой Кротовой выполнил ювелирную по точности операцию, которая длилась 40 минут.

Уже после пробуждения от наркоза пациент сказал, что чувствует себя значительно лучше. На следующий день после операции он в удовлетворительном состоянии был выписан из стационара.

По словам специалистов, в их практике бывают случаи, когда пациенты принимают фронтит за насморк либо обычную головную боль от усталости и пытаются избавиться от неприятных симптомов самостоятельно каплями либо обезболивающими препаратами, тем самым ухудшая свое состояние.

Острый фронтит чаще всего проявляется сильными болями в области надбровных дуг, лба. Нередко пациенту больно смотреть на яркий свет, из глаз непроизвольно текут слезы, человека одолевает насморк. При гнойной форме к этим симптомам могут присоединиться зловонные выделения из носа, обычно желто-зеленого цвета. При появлении таких признаков нужно обратиться за экстренной медицинской помощью.

Фронтит может обернуться тяжелыми осложнениями: менингитом, абсцессом головного мозга, флегмоной орбиты и потерей зрения. В особо тяжелых случаях заболевание может привести к смертельно опасному сепсису.