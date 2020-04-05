О цвете в искусстве рассказали тюменцам на лекции в режиме онлайн
Уникальную лекцию "Цвет в искусствах XIX – XXI веков" провели для тюменцев специалисты местного музея, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.
Лектором стал заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедры средового дизайна ТГИК, академик Национальной академии дизайна Геннадий Вершинин.
"Цвет остается искусством эмоций. В средние века мировая культура достигла пика использования цвета. Технократическая культура до второй половины ХХ века воспринимала цвет как краску. И только в 60-е годы колористика становится важнейшей частью выразительности. Наступила эпоха цвета – главного средства поэтики в архитектуре, дизайне, искусстве", - отмечают организаторы.
Посмотреть лекцию можно по ссылке. Возрастная категория 12+