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О цвете в искусстве рассказали тюменцам на лекции в режиме онлайн

Общество, 16:43 05 апреля 2020

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Уникальную лекцию "Цвет в искусствах XIX – XXI веков" провели для тюменцев специалисты местного музея, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Лектором стал заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедры средового дизайна ТГИК, академик Национальной академии дизайна Геннадий Вершинин.

"Цвет остается искусством эмоций. В средние века мировая культура достигла пика использования цвета. Технократическая культура до второй половины ХХ века воспринимала цвет как краску. И только в 60-е годы колористика становится важнейшей частью выразительности. Наступила эпоха цвета – главного средства поэтики в архитектуре, дизайне, искусстве", - отмечают организаторы.

Посмотреть лекцию можно по ссылке. Возрастная категория 12+

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# лекция , музей

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