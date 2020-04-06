В Тюмени сгорел старый двухэтажный дом

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Двухэтажный дом сгорел на ул. Достоевского в Тюмени 5 апреля.

"Вызов поступил в четвертом часу ночи. По повышенному рангу огнеборцы тушили пожар в деревянном многоквартирном доме. Здание было расселено", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Огонь повредил внутреннюю отделку дома на площади 100 квадратных метров. Пламя не перешло на соседние строения. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

Отметим, за минувшую неделю в Тюменской области произошло 73 пожара. Травмы получили два человека, спасено четверо. Из-за подгорания пищи за неделю произошло 11 пожаров. Зафиксировано четыре пожара, причиной которых стало короткое замыкание электропроводки.

Инна Пахомова