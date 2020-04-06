В Тюмени ищут пропавшего подростка

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Пропавшего мальчика 2007 года рождения ищут тюменские полицейские и волонтеры.

Мальчик ушел из дома 3 апреля. "Мать обратилась в отдел полиции № 7 ночью 4 апреля. Ранее неоднократно уходил. Состоит на учете", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.

Ребенок пока не найден.

В день пропажи был одет в черный пуховик до колен, на голове – коричневая шапка, джинсы и кроссовки черные. Приметы: на вид 12 лет, рост 165 см, телосложение среднее, волосы светлые.

Всех, кто видел ребенка, просят позвонить по телефонам: 02/112, 793-525 (УМВД России по Тюменской области), 8-932-32-39-911 (волонтеры ПО "Белая сова — Тюмень").

Инна Пахомова