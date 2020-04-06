Задержан житель Тобольского района, устроивший стрельбу по семье своей дочери

| Фото: Следственного комитета по Тюменской области | Фото: Следственного комитета по Тюменской области

Задержан житель Тобольского района, устроивший 5 апреля стрельбу из ружья по семье своей дочери в деревне Маслова, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Мужчина успел ранить двух человек.

По версии следствия, подозреваемый приехал на тракторе в деревню Маслова, где проживает его дочь со своей семьей. Подъехав к дому родственников, мужчина трактором перевернул автомобиль дочери.

Когда из дома выбежали дочь, зять и 17-летний внук мужчины, злоумышленник достал охотничье ружье и около десяти раз выстрелил в убегающих людей. 36-летняя женщина получила ранения в грудь и голову, она находится в реанимации. 42-летний мужчина получил легкие ранения, несовершеннолетний не пострадал.

Подозреваемый задержан, ружье изъято. Допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.