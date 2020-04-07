Тюменцев научат снимать вирусные видео

| Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте

Тюменцев приглашают на образовательные вебинары от популярных блогеров платформы TikTok. Занятия по созданию качественного контента и его продвижению пройдут 12 по 19 апреля, сообщает "Медиаполис".

Заявки принимают в группе "Медиаполиса" во ВКонтакте и в группе проекта до 12 апреля. Присоединиться к проекту можно будет и после завершения заявочной кампании даже в последний день проведения, отмечают организаторы.

Вебинары продолжительностью 30 минут будут проходить ежедневно в формате прямых трансляций в группе проекта ВКонтакте. После вебинара участникам нужно будет выполнить домашнее задание, чтобы закрепить полученные знания на практике. Участники каждый день в своем аккаунте на платформе публикуют видео с хэштегом #школаtiktok.

Участники узнают об основных инструментах при работе над видео, дополнительных сервисах, трендах платформы, генерации идей и монетизации аккаунта.

Итогом недельного обучения станет финальный продукт — конкурсное видео, которое и будут оценивать эксперты. По итогам этого отбора определят победителя проекта, а десятке лучших вручат призы. О лучшем участнике в своем аккаунте расскажет популярный в TikTok блогер.