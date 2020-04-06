Сезон автозимников завершается в ЯНАО

| Фото: www.yanao.ru/ | Фото: www.yanao.ru/

Сезон автозимников завершается на Ямале, из грузоподъемность снижается, сообщает правительство округа.

Движение по автозимнику Салехард – Надым разрешено только с 20 часов до 8 часов для полноприводных транспортных средств общей массой от 3,5 до 30 тонн. В дневное время проезд для всех транспортных средств закрыт. С 10 апреля зимняя автодорога Салехард - Надым будет полностью закрыта.

С окончанием сезона на участке зимней автодороги с. Теги – граница ХМАО закрыт для проезда участок Азовы – Теги зимней автомобильной дороги Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Движение по другим участкам зимника разрешено для полноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн.

По сезонной трассе Коротчаево – Красноселькуп движение разрешено для полноприводных транспортных средств: с 8 часов до 20 часов общей массой до 3,5 тонн. С 20 часов до 8 часов общей массой до 30 тонн.

Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале не введен в эксплуатацию. Движение запрещено. С 1 апреля прекращены дежурства постовых рабочих на КПП в с. Аксарка, с. Салемал и с. Яр-Сале.

Ледовая переправ через р. Обь между Салехардом и Лабытнанги работает в привычном режиме. Проезд разрешен для колесных транспортных средств массой до 30 тонн, для гусеничных – до 45 тонн.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о зимниках размещается на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала.