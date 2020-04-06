Фортепианный дуэт даст концерт в режиме онлайн
Фортепианный дуэт Анна Генюшене и Лукас Генюшас выступит в режиме онлайн в рамках проекта Московской филармонии "Домашний сезон" 6 апреля в 21 час, сообщают организаторы.
В программе – сочинения Шуберта, Брамса и Гаврилина для фортепиано в четыре руки.
20 марта Московская филармония начала прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского. Серию выступлений открыл известный пианист Денис Мацуев. Численность онлайн-зрителей в России составила более 1,5 млн человек, что в тысячу раз превышает вместимость концертного зала им П. И. Чайковского, на сцене которого выступал артист.
Программа трансляций продолжает формироваться. Начало онлайн-концертов в 19 часов по московскому времени. Затем запись будет доступна в видеокаталоге на сайте филармонии и в официальной группе Московской филармонии во ВКонтакте. Все концерты пройдут в одном отделении.
Возрастное ограничение: 6+.