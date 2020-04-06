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Фортепианный дуэт даст концерт в режиме онлайн

Общество, 19:11 06 апреля 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Фортепианный дуэт Анна Генюшене и Лукас Генюшас выступит в режиме онлайн в рамках проекта Московской филармонии "Домашний сезон" 6 апреля в 21 час, сообщают организаторы.

В программе – сочинения Шуберта, Брамса и Гаврилина для фортепиано в четыре руки.

20 марта Московская филармония начала прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского. Серию выступлений открыл известный пианист Денис Мацуев. Численность онлайн-зрителей в России составила более 1,5 млн человек, что в тысячу раз превышает вместимость концертного зала им П. И. Чайковского, на сцене которого выступал артист.

Программа трансляций продолжает формироваться. Начало онлайн-концертов в 19 часов по московскому времени. Затем запись будет доступна в видеокаталоге на сайте филармонии и в официальной группе Московской филармонии во ВКонтакте. Все концерты пройдут в одном отделении.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Московская филармония , музыка

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