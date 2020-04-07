В тюменском СНТ сгорел дом с мансардой

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Около 40 минут боролись с пожаром в жилом доме тюменские огнеборцы в СНТ "Лесник" 6 апреля.

Вызов поступил в 5 часов. На ул. Транспортная горел деревянный дом мансардного типа размерами четыре на пять метров.

В ликвидации принимали участие 10 сотрудников пожарной охраны с помощью пяти спецмашин.

"Была проблема с водоснабжением. В садоводческих и дачных обществах это встречается довольно часто. Пожарные работали на подвозной воде, заправлялись от пожарного гидранта на расстоянии трех километров от места происшествия", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Огнеборцы не позволили пламени распространиться на соседние дома. Огонь повредил дом по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Инна Пахомова