Пожарные спасли двухквартирный дом в селе Казанское

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Двухквартирный одноэтажный дом вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки в с. Казанское Тюменской области вечером 6 апреля.

Сообщение о пожаре поступило примерно в 22 часа 30 минут. Загорелась трехкомнатная квартира одноэтажного жилого дома.

С огнем боролись восемь сотрудников пожарной охраны. В тушении задействовали четыре единицы техники.

"В одной квартире огонь охватил 50 квадратных метров, во второй – 48. Повреждены веранда, потолочные перекрытия. Общая площадь пожара составила около ста квадратных метров", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Пострадавших нет. Огонь не перекинулся на соседние дома.

Инна Пахомова