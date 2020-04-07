  • 7 апреля 20207.04.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени -1..-3 С 10 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пожарные спасли двухквартирный дом в селе Казанское

Происшествия, 11:32 07 апреля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Двухквартирный одноэтажный дом вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки в с. Казанское Тюменской области вечером 6 апреля.

Сообщение о пожаре поступило примерно в 22 часа 30 минут. Загорелась трехкомнатная квартира одноэтажного жилого дома.

С огнем боролись восемь сотрудников пожарной охраны. В тушении задействовали четыре единицы техники.

"В одной квартире огонь охватил 50 квадратных метров, во второй – 48. Повреждены веранда, потолочные перекрытия. Общая площадь пожара составила около ста квадратных метров", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Пострадавших нет. Огонь не перекинулся на соседние дома.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:57 07.04.2020Мужчина на иномарке въехал в автогрейдер в Тюмени
11:32 07.04.2020Пожарные спасли двухквартирный дом в селе Казанское
09:35 07.04.2020В тюменском СНТ сгорел дом с мансардой
19:20 06.04.2020Ишимская пенсионерка перевела мошенникам крупную сумму денег