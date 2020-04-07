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Московская филаромония покажет концерт симфонического оркестра

Общество, 14:31 07 апреля 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Запись концерта симфонического оркестра Баварского радио под руководством дирижера Мариса Янсонса покажут 7 апреля в 21 час, сообщает Московская филармония.

В программе – симфония №3 ("Героическая") Людвига ван Бетховена. Запись можно будет посмотреть по ссылке.

Запись концерта покажут в рамках "Домашнего сезона". С начала запуска проекта аудитория виртуального концертного зала на сайте Московской филармонии увеличилась более чем в два раза. Первый концерт проекта, выступление народного артиста России Дениса Мацуева, на сегодняшний день посмотрели более 2,5 млн человек во всем мире.

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# концерт , Московская филармония , музыка

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