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Жителей Тюменской области предупреждают об ухудшении погоды

Общество, 13:37 07 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области, сообщает единый центр оперативного реагирования.

Во второй половине дня 7 апреля и в течение суток 8 апреля на юге региона ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду.

В Тюмени 7 апреля возможны осадки, гололед, северный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.

В ночь на 8 апреля вероятность осадков сохранится, скорость ветра будет достигать 22 метров в секунду, столбики термометров опустятся до минус 6 градусов. Днем 8 апреля в областном центре потеплеет до плюс 2 градусов.

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# гололед , похолодание , снег , штормовое предупреждение

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