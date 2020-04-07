Жителей Тюменской области предупреждают об ухудшении погоды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области, сообщает единый центр оперативного реагирования.

Во второй половине дня 7 апреля и в течение суток 8 апреля на юге региона ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду.

В Тюмени 7 апреля возможны осадки, гололед, северный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.

В ночь на 8 апреля вероятность осадков сохранится, скорость ветра будет достигать 22 метров в секунду, столбики термометров опустятся до минус 6 градусов. Днем 8 апреля в областном центре потеплеет до плюс 2 градусов.