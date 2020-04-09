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В Тюмени стартовал всероссийский конкурс на лучшую онлайн-галерею

Общество, 09:31 09 апреля 2020

мультицентр «Контора пароходства» | Фото: мультицентр «Контора пароходства»

Всероссийский конкурс на лучшую онлайн-галерею запустила тюменская молодежь, сообщает мультицентр "Контора пароходства". К участию приглашают художников, скульпторов, графиков и фотографов. Лучшие произведения станут новым выставочным проектом в Тюмени.

Оценивать участников будут график, специалист в области печатной станковой графики, темперной живописи и ДПИ из Санкт-Петербурга Максим Тычков, PR-директор красноярского музейного центра "Площадь мира" Оксана Будулак, участник всероссийского пленэра им. Туржанского из Санкт-Петербурга Евгений Панин и другие эксперты.

Свои работы участникам необходимо до 1 мая загрузить на сайт. Эксперты выберут лучшую галерею по трем критериям: оригинальность, эстетика и посыл. Работы победителя станут новой выставкой в мультицентре "Контора пароходства" летом 2020 года. Если победитель иногородний, то трансфер до Тюмени - за счет организаторов.

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# выставки , живопись , конкурсы , Контора пароходства , фотография , художники

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