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Тюменец с тельняшкой на голове ограбил продуктовый магазин

Происшествия, 10:23 08 апреля 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Тюменца, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин, задержала полиция. Мужчина в маске ворвался в магазин на ул. Кузнецова с газовым баллончиком и похитил 1 тыс. 200 рублей, сообщает региональное УМВД.

Стражи правопорядка задержали ранее судимого 33-летнего мужчину недалеко от места преступления. Им оказался ранее судимый тюменец. Газовый баллончик и тельняшку, которую мужчина использовал в качестве маски, куртку и обувь обнаружили в мусорном баке напротив дома злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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# кража , разбойное нападение , уголовное дело

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