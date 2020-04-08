Из-за непогоды в Тюмени скорректируют графики вывоза мусора

| Фото: ООО «ТЭО» | Фото: ООО «ТЭО»

Графики вывоза отходов в Тюменской области могут быть скорректированы в связи со сложными метеоусловиями, сообщает экологическое объединение региона.

Движение мусоровозов на дорогах областного центра и районов области частично ограничено из-за обильных осадков, гололеда и сильного ветра. Спецтехника с трудом добирается до контейнерных площадок, отмечает региональный оператор.

"Мусоровозы не могут проехать в некоторые населенные пункты, так как дороги не везде успели расчистить. Преодолеть последствия снежных заносов, к сожалению, не под силу даже специализированному транспорту. Мы просим с понимаем отнестись к нашей работе в непростых погодных условиях. Все отходы будут вывезены, как только ситуация стабилизируется", – рассказала первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.