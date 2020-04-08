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Из-за непогоды в Тюмени скорректируют графики вывоза мусора

Общество, 15:16 08 апреля 2020

ООО «ТЭО» | Фото: ООО «ТЭО»

Графики вывоза отходов в Тюменской области могут быть скорректированы в связи со сложными метеоусловиями, сообщает экологическое объединение региона.

Движение мусоровозов на дорогах областного центра и районов области частично ограничено из-за обильных осадков, гололеда и сильного ветра. Спецтехника с трудом добирается до контейнерных площадок, отмечает региональный оператор.

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"Мусоровозы не могут проехать в некоторые населенные пункты, так как дороги не везде успели расчистить. Преодолеть последствия снежных заносов, к сожалению, не под силу даже специализированному транспорту. Мы просим с понимаем отнестись к нашей работе в непростых погодных условиях. Все отходы будут вывезены, как только ситуация стабилизируется", – рассказала первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

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# вывоз мусора , Тюменское экологическое объединение

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