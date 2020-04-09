Учащихся-льготников Заводоуковской школы № 1 обеспечили продуктовыми наборами

| Фото: администрация Тобольска (архив) | Фото: администрация Тобольска (архив)

375 учащихся-льготников Заводоуковской школы № 1 полностью обеспечены продуктовыми наборами. Работа была проведена за два дня, с момента перехода школы на дистанционное обучение.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Заводоуковской средней школы № 1 Светлана Лягоцкая.

Всего в школе № 1 Заводоуковска обучаются 1 тыс. 190 учеников, из них льготниками являются 375 учащихся.

"Продуктовые наборы для них формировались, исходя из перечня разрешенных для питания детей продуктов и, конечно же, суммы дотаций, которые получают ученики. Так, малообеспеченные, находящиеся в трудной жизненной ситуации учащиеся в день получают 86 рублей, а учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 195 рублей 60 копеек", - рассказала она.

По словам Светланы Лягоцкой, списки льготников в школе формируются автоматически, на основе данных органов социальной защиты населения, заключений психолого-медико-педагогической комиссии, если это ребенок с ограниченными возможностями здоровья, приказов органов опеки и так далее. От родителей не требовалось никаких справок, подтверждающих статус семьи или ребенка.

"Формированием продуктовых наборов в нашей школе занимался организатор питания. В наборы вошли макаронные изделия, крупы, масла сливочное и подсолнечное, пастеризованное и сгущенное молоко, консервированные горошек и кукуруза, сахар, сок, пакетированный чай. Для родителей был составлен график получения продуктовых наборов. Те родители, которые по объективным причинам не смогли получить продуктовые наборы, была организована доставка продуктов на дом", - говорит заместитель директора школы.

Во время выдачи продовольственных наборов сотрудники школы были в масках и перчатках, дверные ручки дополнительно обработали дезинфицирующими средствами. Для родителей были определены разные входы - пять точек. О времени и месте получения пакетов родителей проинформировали индивидуально.

"Продуктовые наборы планируем повторно выдавать на следующей неделе, дистанционное обучение будет продолжено. Дату и время определят администрация образовательного учреждения и организатор питания", - резюмировала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Заводоуковской средней школы №1 Светлана Лягоцкая.

Анжела Лебедева