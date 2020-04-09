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Тюменцев зовут на лекцию от американского айфонографера

Общество, 16:30 09 апреля 2020

Мультицентр "Контора пароходства" | Фото: Мультицентр "Контора пароходства"

Лекция "Бродячая собака. Место как вдохновение" состоится 9 апреля, начало в 18 часов 30 минут, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Американский уличный айфонографер, профессор "Школы перспективных исследований" ТюмГУ Дэвид Дюссо представит предметы, с которыми он столкнулся, бродя по улицам Тюмени. "Он расскажет, как эти предметы связывают нас с прошлым и будущим", – анонсируют организаторы.

Онлайн-лекция будет доступна по ссылке.

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# лекция , фотография

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