Тюменцев зовут на лекцию от американского айфонографера
| Фото: Мультицентр "Контора пароходства"
Лекция "Бродячая собака. Место как вдохновение" состоится 9 апреля, начало в 18 часов 30 минут, сообщает мультицентр "Контора пароходства".
Американский уличный айфонографер, профессор "Школы перспективных исследований" ТюмГУ Дэвид Дюссо представит предметы, с которыми он столкнулся, бродя по улицам Тюмени. "Он расскажет, как эти предметы связывают нас с прошлым и будущим", – анонсируют организаторы.
Онлайн-лекция будет доступна по ссылке.