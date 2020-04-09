Три школьника Тюменской области вышли во всероссийский финал конкурса "Живая классика"

| Фото: организаторов конкурса "Живая классика" | Фото: организаторов конкурса "Живая классика"

Три школьника Тюменской области вышли во всероссийский конкурс "Живая классика". Конкурсные испытания прошли в режиме онлайн, сообщают организаторы конкурса.

Лучшими юными чтецами стали Николай Кравченко (С. Бетев, "Своя звезда"), Артем Сигида (Б. Изюмский, "Алые погоны") и Михаил Кирсанов (В. Крапивин, "Колыбельная для брата"). Они продолжат бороться за звание лучшего чтеца страны во Всероссийском финале, который состоится 16 мая и пройдет в формате онлайн.

“Онлайн финал - это не компромисс, это вызов. Мы попробуем таким образом привлечь к голосованию максимальное количество зрителей, обеспечить участникам небывалое количество болельщиков, а само шоу провести в телевизионном формате" - отметила президент Фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

В 2020 году жюри конкурса возглавит народный артист России, ректор театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев. Так же выступление ребят будут оценивать Арина Шарапова, Олеся Судзиловская, Анатолий Белый, Ирина Пегова, Яна Поплавская, Станислав Дужников, Ксения Алферова, Леонид Бичевин, Антон Шагин, Яна Чурикова, Тутта Ларсен, Юлия Ауг.

В 2020 году конкурс "Живая классика" проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.