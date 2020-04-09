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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Генпрокуратура требует заблокировать группу с призывами к отказу от самоизоляции

Общество, 19:13 09 апреля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

С требованием заблокировать сообщество во ВКонтакте "Нет самоизоляции" с материалами о необходимости игнорировать меры по изоляции населения в связи с распространением нового коронавируса, обратилась в Роскомнадзор Генпрокуратура РФ.

Как отметили в надзорном ведомстве, в сообществе освещаются акции с призывами выходить на улицу для демонстрации несогласия с мерами по самоизоляции.

Кроме того, в социальной сети опубликована новость о количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией в Кировской области, согласно которой четыре вновь заболевших человека прибыли из Москвы. К данному сообщению один из пользователей оставил комментарий с призывами сжигать инфицированных вместо госпитализации.

В связи с этим прокуратура Кировской области направила в территориальное управление ФСБ России постановление для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к экстремистской деятельности.

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# ВКонтакте , Генпрокуратура , уголовное дело , экстремизм

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