Генпрокуратура требует заблокировать группу с призывами к отказу от самоизоляции
С требованием заблокировать сообщество во ВКонтакте "Нет самоизоляции" с материалами о необходимости игнорировать меры по изоляции населения в связи с распространением нового коронавируса, обратилась в Роскомнадзор Генпрокуратура РФ.
Как отметили в надзорном ведомстве, в сообществе освещаются акции с призывами выходить на улицу для демонстрации несогласия с мерами по самоизоляции.
Кроме того, в социальной сети опубликована новость о количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией в Кировской области, согласно которой четыре вновь заболевших человека прибыли из Москвы. К данному сообщению один из пользователей оставил комментарий с призывами сжигать инфицированных вместо госпитализации.
В связи с этим прокуратура Кировской области направила в территориальное управление ФСБ России постановление для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к экстремистской деятельности.