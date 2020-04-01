Восемнадцать огнеборцев боролись с пожаром в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

18 огнеборцев тушили пожар в нежилом строении на ул. Авторемонтная в Тюмени 10 апреля.

Вызов поступил ближе к трем часам. Горело напоминающее ангар нежилое строение размерами 11 на 12 метров.

"Работали пожарные трех городских частей. В тушении принимали участие 18 человек, было задействовано пять единиц техники. На месте пожара было сильное задымление: работали звенья газодымозащитной службы", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Огонь повредил строение по всей площади. По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил устройства и эксплуатация электрооборудования.

Инна Пахомова