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Восемнадцать огнеборцев боролись с пожаром в Тюмени

Происшествия, 11:02 10 апреля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

18 огнеборцев тушили пожар в нежилом строении на ул. Авторемонтная в Тюмени 10 апреля.

Вызов поступил ближе к трем часам. Горело напоминающее ангар нежилое строение размерами 11 на 12 метров.

"Работали пожарные трех городских частей. В тушении принимали участие 18 человек, было задействовано пять единиц техники. На месте пожара было сильное задымление: работали звенья газодымозащитной службы", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Огонь повредил строение по всей площади. По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил устройства и эксплуатация электрооборудования.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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