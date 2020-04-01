Малыш-котенок ищет дом

| Фото: из группы потеряшки во ВКонтакте | Фото: из группы потеряшки во ВКонтакте

Двухмесячный котенок Окино ищет хозяев. Об этом сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Малыша вместе с мамой-кошкой и другими котатями обнаружили в камере хранения на железнодорожном вокзале.

Как отметили в фонде, Окино спокойный и тихий котейка. Любит играть с мышкой-игрушкой, при кормлении активный и часто забирается в чужую миску. Малыш абсолютно здоров, стерилизован и приучен к лотку. Отдается по договору за взнос 500 руб.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66. Подробная информация о работе фонда - здесь.

Евгения Шевцова