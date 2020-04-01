Более двух тысяч продуктовых корзин выдали в Ишимском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 13 продуктовых наборов выдали школьникам-льготникам в Ишимском районе.

Большую часть из них - 1 тыс. 877 - получили дети из малообеспеченных семей. Остальные 136 - школьники из числа маломобильных групп. Во время выдачи школы обеспечили все нормы безопасности. Напомним, всего в Тюменской области такие наборы получили 37 тыс. детей из льготных категорий.

Школьники района продолжают дистанционное обучение. В режиме дежурных групп работает один детский сад - в селе Стрехнино.

Евгения Шевцова