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Более двух тысяч продуктовых корзин выдали в Ишимском районе

Общество, 15:05 10 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 13 продуктовых наборов выдали школьникам-льготникам в Ишимском районе.

Большую часть из них - 1 тыс. 877 - получили дети из малообеспеченных семей. Остальные 136 - школьники из числа маломобильных групп. Во время выдачи школы обеспечили все нормы безопасности. Напомним, всего в Тюменской области такие наборы получили 37 тыс. детей из льготных категорий.

Школьники района продолжают дистанционное обучение. В режиме дежурных групп работает один детский сад - в селе Стрехнино.

Евгения Шевцова

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# Ишимский район , льготы , продуктовый набор , школьники

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