Жители Тюменской области могут заявиться на международную "Премию МИРа"

| Фото: премиямира.мы-мир.рф | Фото: премиямира.мы-мир.рф

Прием заявок на IX ежегодную международную "Премию МИРа" за добрые дела жителям России и соотечественникам продлится до 1 августа, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

"Премия МИРа" – это конкурс для выявления современных героев среди граждан России и соотечественников, людей, которые своим примером способны мотивировать делать добрые дела. Премия – способ выразить признательность и дань уважения современным и будущим героям нашей страны.

Поделиться своими знаниями, найти единомышленников и рассказать о своих добрых делах можно, оставив заявку на сайте "Премия МИРа".

В 2020 году представить свою инициативу можно в одной из восьми номинаций.

"Добрые новости": на премию могут претендовать журналисты, блогеры, редакторы интернет- и печатных изданий, а также тележурналисты, режиссеры, чьи информационные материалы рассказывают о добрых делах, положительных поступках российских граждан и соотечественников, о положительных изменениях инфраструктуры, о невероятных преодолениях и героизме наших современников.

"Здравая инициатива" присуждается активистам за популяризацию здорового образа жизни или деятельность, связанную с улучшением здоровья и качества жизни граждан России и соотечественников.

"Добрая организация года": премия вручается лидерам или активистам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат работы, направленной на эффективное решение какой-либо актуальной социальной проблемы.

"Экологическая ответственность": премия вручается лицам, реализующим проекты в сфере защиты окружающей среды.

"#Вопреки": премия вручается людям с ограничениями по физическому здоровью, которые ведут активную социально-значимую деятельность.

"Подвиг": премия присуждается гражданам России и соотечественникам, совершившим благородные, героические и высоконравственные поступки в период с 2017 по 2020 год включительно.

"Корпоративное добровольчество": номинация, в которой участвуют коммерческие компании и органы власти федерального, регионального и муниципального уровня, а также их структурные подразделения. Премия присуждается командам, эффективно практикующим корпоративное добровольчество и компаниям, осуществляющим программы корпоративной социальной ответственности.

"Народная премия": вручается одному номинанту из числа финалистов по итогам народного голосования в сети Интернет, которое проходит на официальном сайте конкурса.

С 2017 года торжественная церемония вручения "Премии МИРа" проходит в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля добра "Друг другу", посвященного общественным и благотворительным инициативам.

В 2019 году своими достижениями поделились более 750 человек из 14 стран. Лидерами по числу поданных заявок из 60 регионов России стали Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.