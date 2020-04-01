Инноваторы могут получить до полумиллиона рублей на реализацию проектов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на конкурс "УМНИК" Фонда содействия инновациям. Цель конкурса – поддержка талантливой молодежи, ориентированной на инновационную деятельность. Главный приз конкурса – грант в размере 500 тыс. рублей на реализацию научно-инновационного проекта, сообщает тюменский технопарк.

К участию приглашают студентов, аспирантов, молодых ученых в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

"Программа УМНИК – один из самых эффективных инструментов, применяемых на уровне региона для поиска и поддержки молодых инновационных команд. С 2010 года на конкурс подано более 1 тысячи 800 заявок, поддержку Фонда получили 355 тюменских проектов, а общая сумма грантов составила более 150 миллионов рублей", - отметил представитель Фонда содействия инновациям в Тюменской области Александр Сакевич.

Заявки принимают на сайте конкурса по шести направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

По мнению руководителя IT компании "Мозг Лимитед" (резидента бизнес-инкубатора тюменского технопарка) Льва Малишевского, участие в программе дает молодым ученым уникальный шанс воплотить свою научную идею на практике.

"Благодаря фонду содействия инновациям я смог собрать команду, создать прототип портативного электрокардиографа и протестировать его в реальных условиях. Заявку на конкурс подготовить нелегко, но реально. Подробная инструкция регламентирует все подробности, вплоть до минимального и максимального числа символов для каждого из пункта, но, если задуматься, то такой серьезный подход заставляет переосмыслить свой проект и скорректировать ожидания от него", - считает он.

Прием заявок продлится до 26 октября. Победителей назовут в тюменском технопарке 25-26 ноября.