Соцработники Тюменского района помогают пожилым и инвалидам

Комплексный центр социального обслуживания Тюменского района Комплексный центр социального обслуживания Тюменского района

Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района присоединился к флешмобу "Мы работаем для вас, а вы оставайтесь дома ради нас".

Вместе с волонтерами они доставляют продукты питания, лекарства одиноким и одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, одиноким мамам с детьми до трех лет, семьям с детьми-инвалидами, а также гражданам, находящимся на самоизоляции после возвращения из-за границы. Продолжается обслуживание на дому граждан пожилого возраста, состоящих на учебе в отделении "Милосердие", сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Напоминаем, что в центре круглосуточно работает диспетчерская служба по тел. 8 (3452) 764-002. Всего в нее поступило 140 заявок, все они исполнены.

Также работники центра и волонтеры доставляют льготные рецептурные лекарства. Жизненно важные препараты вовремя получили около 500 жителей Тюменского района.

Помощь нуждающимся могут оказать организации и предприятия. В центре работает пункт приема продуктов. За счет пожертвований уже выдано 6 продуктовых наборов для особо нуждающихся категорий. Узнать, как помочь, можно по тел. 8-950-481-15-55.