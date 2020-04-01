Министр МЧС России проверил готовность Тюменской области к паводкам

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Готовность органов управления, сил и средств РСЧС Тюменской области к паводкоопасному периоду оценил министр МЧС России Евгений Зиничев. Паводковая обстановка в регионе складывается благоприятно, вероятность подтопления населенных пунктов низкая.

"Все усилия необходимо направить на проведение превентивных мероприятий, обеспечить безопасность людей и минимизировать материальный ущерб. Заранее информировать граждан и органы управления о складывающейся обстановке, возможных рисках, правилах эвакуации и пунктах временного размещения", — отметил Евгений Зиничев.

В Тюменской области при наихудшем сценарии развития в зоне возможного затопления может оказаться 141 населенный пункт в 17 муниципальных районах. Для размещения населения готов к развертыванию 471 стационарный ПВР вместимостью более 98 тыс. человек.

"В регионе идет подготовка объектов ЖКХ и дорожной инфраструктуры, строятся и реконструируются гидротехнические сооружения. Только по бассейну реки Ишим возводится двенадцать таких объектов, еще четыре находятся в стадии проектирования. Все запланированные мероприятия безаварийного пропуска паводковых вод осуществляются в полном объеме", — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе выездного координационного совещания.