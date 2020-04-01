Жительница Уватского района ранила ножом незваного гостя

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области (архив) | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области (архив)

Несколько раз ударила ножом односельчанина ножом жительница Уватского района. 34 – летний мужчина без приглашения пришел в гости к супругам и устроил потасовку, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции установили, что супружеская пара у себя дома распивала спиртное. В это время к ним пришел незнакомый обоим человек, и начал требовать накормить его и угостить алкоголем.

Наглое поведение незваного гостя не понравилось хозяину дома, между мужчинами завязалась драка. Ранее судимая 50-летняя хозяйка решила заступиться за супруга и схватила кухонный нож. Им она нанесла несколько ударов незнакомцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".