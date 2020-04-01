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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Группа Uma2rman даст благотворительный онлайн-концерт

Общество, 10:48 13 апреля 2020

Фонд «Росконгресс» | Фото: Фонд «Росконгресс»

Благотворительный концерт группы Uma2rman пройдет в онлайн-формате. Специальную программу музыканты представят 13 апреля в 19 часов по московскому времени, сообщает Фонд "Росконгресс".

Музыканты Владимир и Сергей Кристовские решили помочь пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса.

Концерт пройдет Яндекс.Эфире, на телеканале О2, на канале YouTube и в группе в Facebook.

Оформить любое пожертвование можно во время концерта на сайте фонда. Все собранные средства будут направлены на адресную помощь, доставку медикаментов и продуктов пожилым людям с возможностью отследить, кому придет помощь.

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# благотворительность , музыканты , онлайн-трансляция

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