Тюменца с наркотиками в кармане выдала нервозность

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области (архив) | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали тюменские полицейские. 19-летний житель областного центра приготовил к распространению через сеть закладок 2,97 грамма наркотического средства, сообщает региональное УМВД.

Молодой человек привлек внимание полицейских патрульно-постовой службы тем, что вел себя подозрительно – озирался, отводил взгляд и заметно нервничал. Стражи порядка решили провести досмотр, для чего тюменца доставили в отдел полиции.

В присутствии понятых в его куртке обнаружили сверток с наркотиком. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотиков". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.