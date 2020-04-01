Тюменцев приглашают на виртуальный квест, посвященный 75-летию Победы

| Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение» | Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение»

Первый исторический виртуальный квест, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, разработали гиды-волонтеры в Тюмени. Для тюменцев всех возрастов подготовлены викторины и интерактивные загадки, истории о героях войны, имена которых предстоит угадать, сообщает региональный благотворительный фонд "Старшее поколение".

В рамках квеста экскурсоводы 55+ пробуют себя и в новом амплуа ― в качестве ведущих "Что? Где? Когда?". Однако пока зрительный зал собирается только онлайн. Креативные волонтеры старшего возраста используют необычный формат знакомой многим программы. Продолжая соблюдать условия самоизоляции, они самостоятельно записывают видеоролики, в которых задают каверзные вопросы своей виртуальной публике.

Все задания будут регулярно размещаться на платформе социальной сети ВКонтакте в группе Благотворительного фонда "Старшее поколение".

Для победителей интеллектуального марафона волонтеры с опытом приготовили особый подарок: тот, кто ответит правильно на большее количество вопросов и получит максимум баллов, сможет отправиться на автобусную экскурсию по Тюмени вместе с гидами 55+.

Получить более подробную информацию можно по телефонам (3452) 30-39-59 и (3452) 51-77-05.