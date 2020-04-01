Такса Теги ищет дом

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Взрослая такса по кличке Теги ищет заботливых хозяев. Об этом сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Собака 2012 года рождения, стерилизована. Весной 2014 года ее нашли около садоводческого товарищества "Мелиоратор". Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 1 тыс. 500 рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-904-600-58-08 (Мария).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66. Подробная информация о работе фонда - здесь.

Евгения Шевцова