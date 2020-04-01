Тюменцам напоминают о правилах пожарной безопасности за городом

ГУ МЧС России по Тюменской области ГУ МЧС России по Тюменской области

О пожарной безопасности за городом в период самоизоляции напоминает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Многие тюменцы переехали на дачи или проводят время у родственников вдали от города. В лесах и на прилегающих землях с помощью программы дистанционного мониторинга уже отмечаются очаги возгорания. К примеру, в Упоровском и Сорокинском районах зафиксировано два пожара общей площадью 4 га по вине людей, пренебрегающих правилами пожарной безопасности.

Специалисты напоминают: палы сухой травы, которые устраивают дачники и местные жители, крайне сложно контролировать. В теплую и сухую погоду огонь быстро переходит на соседние земельные участки и в лес, создавая реальную угрозу жизни и имуществу граждан.

Чтобы не провоцировать опасных ситуаций, нужно соблюдать простые правила: не пользоваться открытым огнем,не поджигать сухую траву, своевременно очищать дачные участки и домовладения от мусора, пользоваться исправными электроприборами. Важно объяснить правила безопасности в пожароопасный сезон детям.

По каждому возгоранию, нанесшему ущерб лесному фонду, объектам экономики или имуществу граждан, составляется соответствующий акт и передается для расследования. Виновным грозит административный штраф от 5 тыс. до 1 млн рублей. Также предусмотрен уголовный срок до восьми лет лишения свободы со внушительными штрафами, сообщает пресс-служба регионального департамента лесного комплекса.